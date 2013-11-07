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Ahsan Khan Wedding, Pictures & Biography

Posted by: Fatima Sheikh November 7, 2013 in Celebrities

Ahsan Khan is the renowned Pakistani actor, model and host. Ahsan Khan starts his theatrical career in 1988 and now he is working in various famous Pakistani dramas serial as well as hosting morning show.

Ahsan Khan Personal Life

Ahsan Khan was born on October 9, 1981 into a Muslim family in London. Ahsan Khan was born as a twin brother Yasir Khan. He has an older brother and two elder sisters. Yasir Khan currently living in USA. During Ahsan Khan Childhood, his family frequently moved between Pakistan and England. He was completed his Masters degree in English Literature from Government College University Lahore. But he is not continuing his profession and join entertainment and fashion industry.

Ahsan Khan marries with Fatima Khan. He is a father of two cute kids. He has one baby daughter name Sukaina Khan and a baby boy name Akbar Khan. He is happily married and enjoying his wedding life.

Ahsan Khan Career

Pakistani actor Ahsan Khan started his theatrical career in 1998 in the lollywood movie Nikkah. He was getting great response in his acting movie Nikkah and then he did Ghar Kb Aao Gey in the same year.

Let’s have a look on Pakistani Actor Ahsan Khan Pictures:-

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Ahsan Khan Filmography

Ahsan Khan Films

Year

 Title Language

Additional Notes
1998 Nikah Urdu Platinum Jubilee Award for Best Actor
2000 Ghar Kab Aao Gay Urdu Platinum Jubilee Award for Best Actor
2013 Dil Mera Dharkan Teri Urdu Remake of 1968 film Dil Mera Dharkan Teri (1968 film)
2013 Ishq Khuda Urdu
2013 Deepti Naval’s Next Hindi Bollywood film

Ahsan Khan Drama Serials

Year Title Role Notes
Zindagi PTV
Saat Sur Rishtoon Ke PTV
Chingaarian PTV
Duniya Daari PTV
Sharbati PTV
Gharoor PTV
Din Dhale PTV
Tapish PTV
Shaam Dhale Geo TV
Dil Hai ke Diya Hai Zaviyaar Ahmed Geo TV
Kaghaz Kay Phool PTV
Mutthi Bhar Aasman ARY Digital
Taqdeer PTV
2004 Ana Geo TV
2005 Safaid Posh Geo TV
Mehndi Waale Haath Akbar Geo TV
2006 Chashmaan Shahgul PTV
Banjar Geo TV
Barson Baad PTV
2009 Saiqa Rehaan Hum TV
Koonj Geo TV
Kaahe ko Biyahe Badais Salman Ali Awan Geo TV
Dil Dard Dhuwaan ARY Digital
2010 Vasl Hum TV
Dastaan Saleem Hum TV
Parsa David Agarwal Hum TV
2011 Pani Jaisa Piyar Saad Hum TV
Takkay ki Ayegi Baraat Azar Geo TV
Love, Life aur Lahore APlus
Neeyat Ismail ARY Digital
Omar Dadi aur Gharwalay Ahmed ARY Digital
2012 Bilqees Kaur Sultan Hum TV
Meri Ladli Tabraiz ARY Digital
Mahi Aye Ga Akhtar Jan Hum TV
2013 Na Kaho Tum Mere Nahi Meerab Hum TV
2013 Heer Ranjha Ranjha aired on PTV Home
2013 Mirat Ul Uroos Hashim Geo TV
2013 Khoya Khoya Chand Aarib Hum TV
2013 Mujhe Khuda Pe Yaqeen Hai Arham Hum TV
2013 Meri Zindagi Hai Tu Aman Geo Tv
2013 Kabhi Kabhi Araiz Ary Digital

Ahsan Khan Reality Shows

Year Title Role Notes
2011 O Maa A Mother’s Day special; Geo TV
2011-2012 Hayya Allal Falah Host Religious Quiz Show on Hum TV
2013 Madventures – Ary Digital Host ARY Digital

2 comments

  1. umreencheema
    December 5, 2013 at 8:09 am

    u have very charming personality may god bless u

    Reply
  2. Sajjad Ali
    December 9, 2016 at 7:54 pm

    Ahsan sir. Bht bht bht Dua go hn ap k liye or bht bht bht hi had sy b zada bht bra fan hn me apka. Or bht hi zada dil me chahat ha k ap sy kbi milaon. Lakin me to is Qabil nhi k ap mujh sy mulaqat kren wesy bht chahat ha milny ki. Bht dua krta hn ap k liye. ALLAH PAK hamesha apko har manzil py kaamyabi ata farmae. Ap ny bht bht roshn kia pakistan ka naam. Or pori dunia me ap k jesy dramas kisi ny nhi role kia na hi aesi acting kisi dunia k dramo me dekhny ko milti ha. Dil krta bht baaten kru ap sy apko mil k or itna dil krta k acting krn ap k sath. Bs ye dil ha sala is liye chahat tk bs chalta ya iska. ALLAH khair kry. ALLAH apko lambi umr ata farmae ameen . Sajjad Ali Qureshi…

    Reply

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