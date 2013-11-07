Ahsan Khan Wedding, Pictures & Biography

Ahsan Khan is the renowned Pakistani actor, model and host. Ahsan Khan starts his theatrical career in 1988 and now he is working in various famous Pakistani dramas serial as well as hosting morning show.
Ahsan Khan Personal Life
Ahsan Khan was born on October 9, 1981 into a Muslim family in London. Ahsan Khan was born as a twin brother Yasir Khan. He has an older brother and two elder sisters. Yasir Khan currently living in USA. During Ahsan Khan Childhood, his family frequently moved between Pakistan and England. He was completed his Masters degree in English Literature from Government College University Lahore. But he is not continuing his profession and join entertainment and fashion industry.
Ahsan Khan marries with Fatima Khan. He is a father of two cute kids. He has one baby daughter name Sukaina Khan and a baby boy name Akbar Khan. He is happily married and enjoying his wedding life.
Ahsan Khan Career
Pakistani actor Ahsan Khan started his theatrical career in 1998 in the lollywood movie Nikkah. He was getting great response in his acting movie Nikkah and then he did Ghar Kb Aao Gey in the same year.
Let’s have a look on Pakistani Actor Ahsan Khan Pictures:-
Ahsan Khan Filmography
|Ahsan Khan Films
|
Year
|Title
|Language
|
Additional Notes
|1998
|Nikah
|Urdu
|Platinum Jubilee Award for Best Actor
|2000
|Ghar Kab Aao Gay
|Urdu
|Platinum Jubilee Award for Best Actor
|2013
|Dil Mera Dharkan Teri
|Urdu
|Remake of 1968 film Dil Mera Dharkan Teri (1968 film)
|2013
|Ishq Khuda
|Urdu
|2013
|Deepti Naval’s Next
|Hindi
|Bollywood film
Ahsan Khan Drama Serials
|Year
|Title
|Role
|Notes
|Zindagi
|PTV
|Saat Sur Rishtoon Ke
|PTV
|Chingaarian
|PTV
|Duniya Daari
|PTV
|Sharbati
|PTV
|Gharoor
|PTV
|Din Dhale
|PTV
|Tapish
|PTV
|Shaam Dhale
|Geo TV
|Dil Hai ke Diya Hai
|Zaviyaar Ahmed
|Geo TV
|Kaghaz Kay Phool
|PTV
|Mutthi Bhar Aasman
|ARY Digital
|Taqdeer
|PTV
|2004
|Ana
|Geo TV
|2005
|Safaid Posh
|Geo TV
|Mehndi Waale Haath
|Akbar
|Geo TV
|2006
|Chashmaan
|Shahgul
|PTV
|Banjar
|Geo TV
|Barson Baad
|PTV
|2009
|Saiqa
|Rehaan
|Hum TV
|Koonj
|Geo TV
|Kaahe ko Biyahe Badais
|Salman Ali Awan
|Geo TV
|Dil Dard Dhuwaan
|ARY Digital
|2010
|Vasl
|Hum TV
|Dastaan
|Saleem
|Hum TV
|Parsa
|David Agarwal
|Hum TV
|2011
|Pani Jaisa Piyar
|Saad
|Hum TV
|Takkay ki Ayegi Baraat
|Azar
|Geo TV
|Love, Life aur Lahore
|APlus
|Neeyat
|Ismail
|ARY Digital
|Omar Dadi aur Gharwalay
|Ahmed
|ARY Digital
|2012
|Bilqees Kaur
|Sultan
|Hum TV
|Meri Ladli
|Tabraiz
|ARY Digital
|Mahi Aye Ga
|Akhtar Jan
|Hum TV
|2013
|Na Kaho Tum Mere Nahi
|Meerab
|Hum TV
|2013
|Heer Ranjha
|Ranjha
|aired on PTV Home
|2013
|Mirat Ul Uroos
|Hashim
|Geo TV
|2013
|Khoya Khoya Chand
|Aarib
|Hum TV
|2013
|Mujhe Khuda Pe Yaqeen Hai
|Arham
|Hum TV
|2013
|Meri Zindagi Hai Tu
|Aman
|Geo Tv
|2013
|Kabhi Kabhi
|Araiz
|Ary Digital
Ahsan Khan Reality Shows
|Year
|Title
|Role
|Notes
|2011
|O Maa
|A Mother’s Day special; Geo TV
|2011-2012
|Hayya Allal Falah
|Host
|Religious Quiz Show on Hum TV
|2013
|Madventures – Ary Digital
|Host
|ARY Digital
u have very charming personality may god bless u
Ahsan sir. Bht bht bht Dua go hn ap k liye or bht bht bht hi had sy b zada bht bra fan hn me apka. Or bht hi zada dil me chahat ha k ap sy kbi milaon. Lakin me to is Qabil nhi k ap mujh sy mulaqat kren wesy bht chahat ha milny ki. Bht dua krta hn ap k liye. ALLAH PAK hamesha apko har manzil py kaamyabi ata farmae. Ap ny bht bht roshn kia pakistan ka naam. Or pori dunia me ap k jesy dramas kisi ny nhi role kia na hi aesi acting kisi dunia k dramo me dekhny ko milti ha. Dil krta bht baaten kru ap sy apko mil k or itna dil krta k acting krn ap k sath. Bs ye dil ha sala is liye chahat tk bs chalta ya iska. ALLAH khair kry. ALLAH apko lambi umr ata farmae ameen . Sajjad Ali Qureshi…